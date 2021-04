Vlahovic: «Futuro? Ciò che mi ha scritto Ibra mi ha impressionato»

Vlahovic parla anche di Ibra a Repubblica, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano, qualche parola anche sul centravanti

Vlahovic parla anche di Ibra a Repubblica, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano, qualche parola anche sul centravanti.

SU IBRA- «Mi ha impressionato la dedica: ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua. È stato unico»

FUTURO- «Non mi piace parlare del contratto perché non siamo in una bella situazione di classifica. Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra perché è ambizioso. In estate vediamo, sono aperto a ogni discorso con il club».