Ibra, ora il cinema: dopo Sanremo è il momento di un ruolo d’attore, il centravanti avrà la possibilità di vivere anche questa esperienza in un film che racconta una storia leggendaria. Gazzetta dello sport di questa mattina lo racconta così: “Ora diventa attore. Sarà Antivirus nel nuovo Asterix. Lo svedese no-stop: dopo Sanremo il cinema. Sulla scia di tanti grandi”.

IL PERSONAGGIO- “Zlatan Ibrahimovic- si legge a pag. 9- vestirà i panni di Caius Antivirus, proprio lui che il virus lo ha già avuto e sconfitto. Le analogie con l’attualità però finiscono qui- prosegue il quotidiano- perché Antivirus in realtà è un legionario romano del campo di Babaorum, uno dei quattro che circonda il villaggio dei Galli in cui vivono Asterix e Obelix: nel prossimo film ispirato al celebre fumetto francese, in uscita nel 2022, ci sarà anche Ibra”