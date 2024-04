Simic Milan, proseguono i contatti per il rinnovo: attenzione però all’interesse dalla Premier League! La situazione

Tra i piani del calciomercato Milan c’è anche quello di blindare uno dei gioielli della Primavera rossonera come Jan-Carlo Simic. Proseguono i contatti tra i rossoneri e l’entourage del difensore classe 2005, il quale ha il contratto in scadenza nel 2025, per il prolungamento.

Stando a TMW, filtra ottimismo sulla fumata bianca per il rinnovo, anche se non mancano i club interessati al giocatore. In particolare dalla Premier League, sia il Bournemouth che il Fulham hanno chiesto informazioni negli scorsi mesi e osservano con attenzione l’evolversi della situazione.