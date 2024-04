Mercato Milan, il futuro di Bennacer passa dalla scelta dell’allenatore! Dalla clausola alle sirene arabe. La situazione sul centrocampista

Con ogni probabilità rimarrà il punto interrogativo intorno al futuro di Ismael Bennacer, che condizionerà il mercato Milan per la prossima estate. Una stagione da dimenticare per l’albanese, pesantemente condizionato dalla ripresa dal pesante infortunio rimediato sul finale dello scorso anno.

Secondo Calciomercato.com, il futuro del centrocampista dipenderà molto da chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri. L’ipotesi di una sua cessione in estate è tutt’altro che da scartare, ma il prezzo calerà inevitabilmente rispetto alla clausola da 50 milioni di euro fissata a partire dall’estate del 2024. L’ex Empoli ha degli estimatori in Francia e in Inghilterra, ma la strada più facilmente percorribile per una sua cessione sembra quella dell’Arabia Saudita.