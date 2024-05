Leao via dal Milan? Il PSG inizia a defilarsi: cosa può succedere in estate. Lo SCENARIO

Leao via dal Milan? Il PSG inizia a defilarsi: cosa può succedere nel corso della prossima estate. Lo SCENARIO

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare di Rafael Leao, reduce da un’annata certamente non memorabile e in cui è spesso mancato nei momenti chiave della stagione.

Rafa rischia di lasciare il Milan in estate? Stando a quanto riportato dal quotidiano questa possibilità è sempre meno concreta: alla luce di quest’ultima annata i top club (PSG su tutti) hanno un po’ mollato la presa sul portoghese, che invece potrebbe rilanciarsi proprio restando in rossonero e lavorando con un tecnico connazionale (Fonseca o Conceicao).