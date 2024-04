Gimenez Milan, Moncada incontra gli agenti dell’attaccante! Il PUNTO sulla trattativa per il centravanti messicano

Santiago Gimenez non è mai definitivamente uscito dai radar del calciomercato Milan, con i rossoneri che continuano a prenderlo in considerazione come possibile nuovo attaccante per la prossima stagione. Prova ne è l’incontro avvenuto nel pomeriggio tra Moncada e gli agenti del calciatore.

A riferirlo è Daniele Longo su X. Il centravanti messicano classe 2001 del Feyenoord piace parecchio al Diavolo, e resta un nome caldo come erede di Olivier Giroud.