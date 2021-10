Vlahovic Fiorentina: senza rinnovo Commisso lo vende a gennaio

Il caso Vlahovic tiene in ansia la Fiorentina. Commisso è pronto a vendere il bomber serbo già a gennaio

La contestazione dei tifosi a Dusan Vlahovic dopo il match contro il Venezia ha aperto una crepa nel rapporto tra l’attaccante e la Fiorentina. Adesso, come scrive La Gazzetta dello Sport, si va verso il muro contro muro con il presidente intenzionato a cedere l’attaccante già a gennaio senza prolungamento.

Nella giornata di ieri è spuntato il Borussia Dortmund che, con i soldi della possibile cessione di Haaland, potrebbe tranquillamente bussare alla porta della Fiorentina con un bel po’ di soldi tra le mani. In Germania ci sarebbe anche il Bayern Monaco, mentre in Italia al momento nessuno può soddisfare le richieste di Commisso e potrebbe inserire nell’affare solo contropartite più soldi. Il Milan attende. In Inghilterra attenzione al Tottenham, con Kane sempre in bilico.

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24