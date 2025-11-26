Viviano parla così del Milan dopo la vittoria nel derby. Su Allegri e la possibilità che i rossoneri vincano lo scudetto...

Viviano analizza così il derby di campionato vinto dal Milan. Su Allegri e le chance scudetto dei rossoneri invece…

L’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha discusso ampiamente del panorama calcistico attuale, concentrandosi in particolare sul Milan e sulla figura di Massimiliano Allegri. Viviano ha voluto spegnere le critiche rivolte ad Allegri, definendolo un grandissimo allenatore e uno dei migliori del calcio italiano, pur ammettendo di preferire, a livello personale, proposte di gioco differenti. Ha anche elogiato le sue doti comunicative e la capacità di gestire situazioni complesse.

Secondo Viviano, la decisione di richiamare Allegri è stata perfetta per il Milan. Dopo un’annata difficile, l’allenatore era la figura ideale per risistemare l’ambiente e ristabilire un certo equilibrio, anche a livello mediatico, grazie alla sua storia e alla sua esperienza nella gestione dei problemi interni.

Viviano Allegri Milan: I Dubbi sul Lungo Termine e l’Analisi del Derby

Nonostante la difesa del tecnico, Viviano ha espresso ancora qualche dubbio sulla tenuta del Milan sulla lunga distanza, dubbi che la vittoria nel recente derby non è riuscita a fugare completamente. La sua analisi si concentra non tanto sul fatto che il Milan si sia difeso, quanto sulle occasioni sprecate: “Se il Milan pulisce tre palloni di fila fa tre gol all’Inter. Io sono convinto, anzi, lo so, che lui (Allegri) per questo è molto incazzato”. Ha poi rettificato una sua precedente dichiarazione, ammettendo di aver esagerato nel definire la partita “ridicola” in una discussione accesa.

Viviano non accetta l’idea che l’Inter abbia strameritato e che il Milan abbia vinto per pura fortuna, sottolineando l’importanza di avere un portiere come Maignan, regolarmente acquistato dal club. L’ex portiere ha inoltre espresso delusione anche verso l’Inter, che nel secondo tempo non è riuscita a reagire con fluidità al gol subito. Infine, pur riconoscendo l’importanza dei risultati, Viviano non è ancora sicuro che il Milan possa vincere lo Scudetto, ritenendolo “un gradino sotto” per la difficoltà che avrà nell’affrontare squadre che non concederanno spazi per il contropiede.