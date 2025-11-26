MN24 – Conferenza stampa Allegri: cambia l’orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri, cambia così l’orario. Il tecnico rossonero parlerà alle 14:00 alla vigilia della sfida contro la Lazio

L’organizzazione pre-partita in casa rossonera ha subito un piccolo ma significativo cambiamento logistico. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da MilanNews24, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente fissata nel pomeriggio, è stata anticipata.

Questa modifica è stata imposta da questioni puramente logistiche e organizzative interne al club. L’intervento del tecnico, atteso per presentare la cruciale sfida di campionato, vedrà quindi la luce un’ora prima del previsto.

Conferenza Allegri: Parla Un’Ora Prima della Previsione Iniziale

Inizialmente, l’appuntamento con la stampa per l’allenatore era stato programmato per le ore 15:00. Tuttavia, l’incontro con i giornalisti per l’analisi e la presentazione della partita di sabato sera a San Siro contro la Lazio avrà invece luogo alle ore 14:00. Un anticipo che i media e gli addetti ai lavori dovranno tenere in considerazione per seguire in tempo reale le dichiarazioni di Allegri.