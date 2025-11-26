Connect with us

Milanello News

MN24 - Conferenza stampa Allegri: cambia l'orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico

Milanello

Allenamento Milanello: si fermano Saelemaekers e Pulisic in vista della Lazio

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, il programma verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza stampa di Allegri nel pomeriggio

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, assenti Pulisic e Saelemaekers: saltano la sfida con la Lazio? Le ultime

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, ripresa a Milanello dopo il derby: Allegri pensa alla Lazio, Santiago Gimenez ancora a parte. Le ultime

Milanello

MN24 – Conferenza stampa Allegri: cambia l’orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico

Milan news 24

Published

28 secondi ago

on

By

Allegri

Conferenza stampa Allegri, cambia così l’orario. Il tecnico rossonero parlerà alle 14:00 alla vigilia della sfida contro la Lazio

L’organizzazione pre-partita in casa rossonera ha subito un piccolo ma significativo cambiamento logistico. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da MilanNews24, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente fissata nel pomeriggio, è stata anticipata.

Questa modifica è stata imposta da questioni puramente logistiche e organizzative interne al club. L’intervento del tecnico, atteso per presentare la cruciale sfida di campionato, vedrà quindi la luce un’ora prima del previsto.

Conferenza Allegri: Parla Un’Ora Prima della Previsione Iniziale

Inizialmente, l’appuntamento con la stampa per l’allenatore era stato programmato per le ore 15:00. Tuttavia, l’incontro con i giornalisti per l’analisi e la presentazione della partita di sabato sera a San Siro contro la Lazio avrà invece luogo alle ore 14:00. Un anticipo che i media e gli addetti ai lavori dovranno tenere in considerazione per seguire in tempo reale le dichiarazioni di Allegri.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.