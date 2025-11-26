Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Fabio Silva? Il talento portoghese apre ai rossoneri, ma c’è la concorrenza delle big italiane per gennaio

Calciomercato Milan, a gennaio può esserci un ritorno di fiamma per Fabio Silva? Il calciatore apprezza i rossoneri ma c’è concorrenza

Se da un lato il Milan guidato da Massimiliano Allegri è totalmente focalizzato sul rettangolo verde per blindare la propria posizione in classifica, dall’altro la macchina organizzativa della dirigenza si muove silenziosamente per anticipare le mosse del prossimo calciomercato invernale. La finestra di gennaio promette di essere rovente, con un focus specifico sul valzer delle punte, reparto in cui i rossoneri potrebbero ravvisare la necessità di un intervento correttivo. In questo scenario, torna prepotentemente di moda un profilo che aveva già stuzzicato i vertici di via Aldo Rossi: si tratta del giovane attaccante portoghese, ormai deciso a fare le valigie per cambiare aria.

Calciomercato Milan, c’è Fabio Silva a gennaio?

A fare il punto della situazione è intervenuto il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, svelando retroscena significativi su Fábio Silva. Il classe 2002, scontento per lo scarso utilizzo attuale, sta valutando molto seriamente l’opzione di partire a gennaio per trovare quella continuità che gli manca. Romano ha confermato che in passato anche il Milan ci aveva fatto qualche pensiero concreto e, aspetto da non sottovalutare, quando le voci dell’interesse rossonero sono arrivate al ragazzo tramite la stampa portoghese, l’effetto è stato immediato:

LA REAZIONE DEL GIOCATORE – «Al giocatore non è passato indifferente quel tipo di desiderio». Una vera e propria apertura al Diavolo, che pone il club in una posizione di vantaggio psicologico qualora decidesse di affondare il colpo.

Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli. Fábio Silva è finito nel mirino di diverse potenze del nostro campionato, innescando un potenziale derby di mercato. L’avvertimento di Romano è chiaro:

LA CONCORRENZA – «Occhio a Fábio Silva nel giro degli attaccanti, con le varie squadre che cercano: la Roma, magari la Juve». La bagarre in Serie A è dunque servita, con giallorossi e bianconeri pronti a inserirsi. Per il Milan, però, tutto ruota attorno alle decisioni su Santiago Gimenez. Il futuro del messicano, complici infortuni e prestazioni opache, resta un’incognita:

IL FUTURO DI GIMENEZ – «Vedremo il Milan cosa succederà con Gimenez. Ci sono caselle che potrebbero occuparsi». Se l’ex Feyenoord non dovesse dare garanzie o dovesse salutare, la suggestione portoghese potrebbe trasformarsi rapidamente in una trattativa lampo.