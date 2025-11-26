Mercato Milan, occasione in attacco: il talento portoghese spinge per l’addio a gennaio e apre alla destinazione rossonera

Mercato Milan, Fabrizio Romano conferma il gradimento di Fabio Silva per il Diavolo, ma su di lui ci sono anche Roma e Juventus

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è concentrato sul campo per consolidare la classifica, la dirigenza lavora sottotraccia per pianificare le mosse del prossimo calciomercato invernale. La sessione di gennaio si preannuncia incandescente, specialmente per quanto riguarda il valzer delle punte, un settore dove i rossoneri potrebbero aver bisogno di intervenire per puntellare la rosa. Nelle ultime ore, è tornato prepotentemente di moda un nome che aveva già stuzzicato la fantasia degli uomini mercato di via Aldo Rossi: un giovane attaccante portoghese che sembra ormai deciso a cambiare aria.

A fare il punto sulla situazione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha svelato retroscena interessanti riguardanti Fábio Silva. Il classe 2002, attualmente scontento del suo minutaggio, sta valutando seriamente la possibilità di partire a gennaio per trovare continuità altrove. Romano ha confermato che in passato anche il Milan ci aveva fatto qualche pensiero concreto e, dettaglio non trascurabile, quando queste voci sono arrivate alle orecchie del ragazzo tramite la stampa portoghese, la reazione è stata entusiasta: «Al giocatore non è passato indifferente quel tipo di desiderio». Una vera e propria apertura al Diavolo, che pone il Milan in una posizione di vantaggio morale nel caso si decidesse di affondare il colpo.

Mercato Milan, suggestione Fabio Silva: c’è concorrenza

Tuttavia, la pista non è priva di ostacoli. Fábio Silva è entrato nel mirino di diverse big del nostro campionato, alimentando un potenziale derby di mercato. Romano avverte: «Occhio a Fábio Silva nel giro degli attaccanti, con le varie squadre che cercano: la Roma, magari la Juve». La concorrenza in Serie A è dunque agguerrita, con giallorossi e bianconeri pronti a inserirsi. Per il Milan, molto dipenderà dalle uscite e dalle valutazioni interne su Santiago Gimenez. Il futuro del messicano, tra infortuni e prestazioni opache, è in bilico: «Vedremo il Milan cosa succederà con Gimenez. Ci sono caselle che potrebbero occuparsi». Se l’ex Feyenoord dovesse salutare o non dare garanzie fisiche, l’opzione portoghese potrebbe trasformarsi da suggestione a trattativa lampo.