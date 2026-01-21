Viviano difende Allegri: «Non è solo fortuna, ha sistemato il Milan»

Viviano analizza così l’impatto del tecnico livornese sulla crisi rossonera al podcast “Cose Scomode”

Il lavoro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan continua a far discutere, dividendo critici e appassionati. Durante l’ultima puntata del podcast “Cose Scomode”, l’ex portiere Emiliano Viviano ha voluto esprimere il proprio punto di vista, intervenendo con decisione nel dibattito che circonda il tecnico livornese. Pur ammettendo di non essere un amante della filosofia di gioco del mister, Viviano ha riconosciuto i meriti oggettivi di chi è riuscito a riportare stabilità in un ambiente che appariva fuori controllo.

Secondo l’ex estremo difensore di Sampdoria e Fiorentina, ridurre i successi del tecnico a una mera questione di sorte è un errore grossolano. Viviano ha lodato la capacità dell’allenatore di gestire uno spogliatoio che, fino a pochi mesi fa, sembrava una polveriera: «La fortuna è un fattore che aiuta i vincenti. Io, nonostante non sia un grandissimo estimatore del tipo di calcio che fa Allegri, odio chi dice che ha solo culo perché non è vero niente».

Viviano, gestione del gruppo e comunicazione: la ricetta del nuovo corso

Il punto di forza del nuovo Milan, secondo Viviano, risiede nella ritrovata serenità comunicativa e nella fine dei casi interni che destabilizzavano la squadra. Sotto la guida di Allegri, i continui malumori che coinvolgevano i big sembrano essere stati messi a tacere in favore dei risultati sul campo.

«Allegri innanzitutto ha rigirato una situazione completamente disastrata dopo poco tempo, la comunicazione è migliorata, non ci sono problemi che c’erano tutte le settimane, una volta Theo, una volta quello, una volta l’altro», ha proseguito Viviano, evidenziando il cambio di rotta netto rispetto alla gestione precedente. La conclusione dell’ex portiere è un invito all’onestà intellettuale: «I risultati ci sono quindi bisogna solo togliersi il cappello. Poi dopo ci sta che a uno piaccia più una cosa rispetto ad un’altra».