Visnadi commenta così Milan Juve: le dichiarazioni sorprendono tutti!

Milan Juve, Gianni Visnadi, noto giornalista, ha duramente criticato le dichiarazioni di Fonseca nel post-partita

Intervenuto sul proprio profilo di X, Gianni Visnadi, noto giornalista, ha criticato duramente Paulo Fonseca dopo il pareggio per 0-0 in Milan-Juve oggi a San Siro:

PAROLE – «Cioè: Morata fa tutto meno che il centravanti; Leao deve correre dietro a tutti, sennò è colpa sua; Reijnders defilato sulla fascia; Pulisic in panchina per 75 minuti e poi è la squadra che non ha avuto coraggio? Fonseca francamente non si può ascoltare».