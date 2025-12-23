MN24 – Visite mediche Fullkrug: iter completato, per il tedesco manca solo l’ufficialità

Visite mediche Fullkrug, l’attaccante tedesco ha regolarmente completato l’iter: ora manca solo l’ufficialità

Le visite mediche di Niclas Fullkrug sono appena terminate. L’attaccante tedesco, arrivato a Milano nella serata di ieri, ha completato stamattina l’iter sanitario presso la clinica La Madonnina. Secondo quanto riportato da Milannews24, il giocatore si trova ora a Casa Milan per registrare i primi contenuti social e posare per le foto ufficiali, che verranno diffuse non appena verranno apposte le firme sul contratto.

Visite mediche Fullkrug, i prossimi passi: Milanello e il debutto

Il programma per il nuovo centravanti rossonero è già serrato:

Domani a Milanello: Il classe ’93 si recherà per la prima volta nel centro sportivo di Carnago per conoscere i nuovi compagni e, soprattutto, incontrare Mister Massimiliano Allegri , che lo ha fortemente voluto per sopperire all’assenza di Santiago Gimenez.

La deroga FIGC: esordio a Cagliari

L’aspetto burocratico dell’operazione è stato risolto grazie a una mossa strategica della Lega: