Calciomercato
MN24 – Visite mediche Fullkrug: iter completato, per il tedesco manca solo l’ufficialità
Le visite mediche di Niclas Fullkrug sono appena terminate. L’attaccante tedesco, arrivato a Milano nella serata di ieri, ha completato stamattina l’iter sanitario presso la clinica La Madonnina. Secondo quanto riportato da Milannews24, il giocatore si trova ora a Casa Milan per registrare i primi contenuti social e posare per le foto ufficiali, che verranno diffuse non appena verranno apposte le firme sul contratto.
Visite mediche Fullkrug, i prossimi passi: Milanello e il debutto
Il programma per il nuovo centravanti rossonero è già serrato:
- Domani a Milanello: Il classe ’93 si recherà per la prima volta nel centro sportivo di Carnago per conoscere i nuovi compagni e, soprattutto, incontrare Mister Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto per sopperire all’assenza di Santiago Gimenez.
- No al Verona: Nonostante l’entusiasmo, Fullkrug non potrà essere convocato per la sfida del 28 dicembre contro il Verona. L’ufficialità dell’acquisto, infatti, avverrà solo il 2 gennaio.
La deroga FIGC: esordio a Cagliari
L’aspetto burocratico dell’operazione è stato risolto grazie a una mossa strategica della Lega:
- Apertura mercato: La sessione invernale apre ufficialmente il 2 gennaio, data che coincide con la partita Cagliari-Milan.
- La deroga speciale: Per garantire pari condizioni (visto che Cagliari e Milan giocano nel giorno di apertura), la FIGC ha concesso una delega che permette di tesserare e schierare i nuovi acquisti nello stesso giorno del deposito del contratto. Fullkrug potrà quindi debuttare ufficialmente in Sardegna.