MN24 – Fullkrug arrivato a La Madonnina: iniziate le visite mediche del centravanti tedesco – VIDEO
Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, è arrivato da pochi minuti alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche coi rossoneri
Il martedì rossonero si apre nel segno di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, sbarcato a Malpensa nella tarda serata di ieri, è arrivato pochi minuti fa alla clinica “La Madonnina” per dare il via all’iter delle visite mediche, come appreso da Milannews24. Si tratta del passaggio cruciale per testare la tenuta fisica del centravanti dopo i recenti problemi alla caviglia che ne avevano limitato l’impiego al West Ham.
Il programma della giornata
L’agenda del “Panzer” è serratissima per consentirgli di essere a disposizione di Allegri il prima possibile:
- Mattina: Test clinici e fisici approfonditi presso la clinica milanese.
- Pomeriggio: Trasferimento al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva e successiva firma del contratto a Casa Milan fino al 2026.
- Domani: Primo allenamento a Milanello (24 dicembre), grazie al via libera ottenuto dal West Ham per aggregarsi subito al gruppo.
Debutto lampo: la mossa della FIGC
La notizia più importante per i tifosi riguarda la trasferta di Cagliari del 2 gennaio. Nonostante il mercato apra ufficialmente quel giorno, una deroga speciale della FIGC (che ha modificato ad hoc l’articolo 39 delle NOIF) permetterà a Füllkrug di essere regolarmente in campo alla Domus Arena se il tesseramento verrà depositato entro le ore 16:00 del matchday.