Calciomercato Milan, Fullkrug è rossonero! Domani il primo allenamento ed esordio a Cagliari. E spunta un nuovo scenario

Calciomercato Milan, ieri sera è sbarcato a Malpensa Niclas Fullkrug: domani primo allenamento ed esordio a Cagliari il 2 gennaio

La missione di Niclas Füllkrug a Milano è ufficialmente iniziata. Dopo lo sbarco avvenuto ieri sera, la mattinata odierna è dedicata alle visite mediche di rito presso la clinica “La Madonnina”, ultimo step formale prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan. Il centravanti tedesco, arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, rappresenta l’innesto d’esperienza e fisicità chiesto a gran voce da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, operazione Füllkrug: i dettagli della Gazzetta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il matrimonio tra il tedesco e il Diavolo è frutto di un lungo corteggiamento e della ferma volontà del giocatore:

Voglia di Milan: Già cercato nell’estate 2024 prima del suo approdo a Londra, Füllkrug ha spinto personalmente affinché il West Ham accettasse le condizioni rossonere.

Già cercato nell’estate 2024 prima del suo approdo a Londra, Füllkrug ha spinto personalmente affinché il West Ham accettasse le condizioni rossonere. Debutto record: Grazie a una speciale deroga della FIGC , il panzer potrà allenarsi a Milanello già da domani, 24 dicembre, e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Cagliari il 2 gennaio , giorno di apertura del mercato.

Grazie a una speciale , il panzer potrà allenarsi a Milanello già da domani, 24 dicembre, e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di , giorno di apertura del mercato. L’anti-flop: Il suo arrivo serve a colmare una lacuna statistica imbarazzante: sia Gimenez che Nkunku, infatti, sono ancora fermi a quota zero reti in Serie A.

Rebus Nkunku: un addio possibile?

Il rovescio della medaglia riguarda proprio Christopher Nkunku. L’investimento da 40 milioni di euro estivo si sta rivelando un rebus tattico e realizzativo: