MN24 – Fullkrug sbarcato a Malpensa! Inizia l’avventura del tedesco in rossonero. Domani le visite mediche

Fullkrug, nuovo acquisto del Milan, è sbarcato da pochi minuti a Malpensa: domani le visite mediche prima della firma sul contratto

Il primo squillo del mercato invernale è realtà: Niclas Füllkrug è ufficialmente sbarcato a Malpensa. L’attaccante tedesco, prelevato dal West Ham con la formula del prestito gratuito e diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro, è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Fullkrug sbarcato a Milano: il programma: visite e debutto

L’agenda del nuovo numero 9 rossonero è già fitta di impegni:

Test medici: Domani mattina sono previste le visite di rito presso la clinica “La Madonnina” . Saranno test approfonditi per valutare la tenuta fisica dopo i recenti stop in Premier League.

Domani mattina sono previste le visite di rito presso la clinica . Saranno test approfonditi per valutare la tenuta fisica dopo i recenti stop in Premier League. Firma e Milanello: Dopo l’idoneità, arriverà la firma a Casa Milan. Il primo incontro con i compagni e Allegri a Milanello è fissato per il 24 dicembre, grazie alla deroga FIGC che gli permetterà di allenarsi subito.

Füllkrug rappresenta il tassello mancante per scardinare le difese chiuse, offrendo quella fisicità che finora Nkunku e Gimenez non hanno garantito.