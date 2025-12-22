Calciomercato
Calciomercato Milan, incredibile novità su Fullkrug! La cifra del riscatto lascia increduli, tutti i dettagli
Calciomercato Milan, i rossoneri hanno fissato il diritto di riscatto a 5 milioni di euro nella trattativa col West Ham: le ultime
Il Milan ha piazzato il primo colpo del mercato di riparazione. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione per portare Niclas Füllkrug a San Siro è ormai definita in ogni sua parte. Il centravanti tedesco, in uscita dal West Ham, si trasferirà in rossonero con una formula estremamente vantaggiosa per le casse del club di via Aldo Rossi.
Calciomercato Milan, formula e cifre del riscatto
Nonostante le speculazioni iniziali su cifre sopra i 10 milioni, i dettagli emersi nelle ultime ore delineano un’operazione low cost:
- Diritto di Riscatto: Il Milan si è assicurato la possibilità di acquistare il cartellino del giocatore a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Una somma contenuta, giustificata anche dall’età del calciatore (classe 1993).
- Dettagli Contrattuali: Per l’attaccante è pronto un contratto fino al 30 giugno 2026 (6 mesi + un ulteriore anno in caso di riscatto). Il Milan coprirà interamente l’ingaggio per la seconda parte della stagione.
Il programma: Visite e primo allenamento
L’arrivo del giocatore a Milano è previsto per questa sera, mentre la giornata di domani, martedì 23 dicembre, sarà interamente dedicata ai test fisici:
- Visite Mediche: I controlli approfonditi inizieranno in mattinata presso la clinica “La Madonnina” per valutare la tenuta della caviglia, visti i recenti stop in Premier League.
- Idoneità e Firma: Una volta ottenuta l’idoneità sportiva, Füllkrug firmerà il contratto a Casa Milan.
- Subito in campo: Grazie a una deroga speciale della FIGC, il tedesco potrà allenarsi con Allegri già il 24 dicembre e sarà regolarmente in campo per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio.