Fullkrug Milan: i dettagli dell’affare e il nodo visite mediche. Novità sul riscatto e sul contratto del tedesco
L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai ai dettagli finali. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione con il West Ham si è chiusa su basi estremamente favorevoli per il club rossonero, che si assicura un rinforzo d’esperienza senza intaccare il budget immediato.
Fullkrug Milan: formula, cifre e contratto
A differenza delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, i costi dell’operazione risultano essere sensibilmente più contenuti:
- Il costo del riscatto: Nonostante si sia parlato di cifre tra i 10 e i 12 milioni di euro, Moretto chiarisce che il diritto di riscatto è stato fissato a una cifra molto più accessibile. Una scelta strategica, considerando che l’attaccante tedesco compirà 33 anni nel 2026.
- Prestito Gratuito: La formula è quella del prestito gratuito fino a giugno.
- Ingaggio e durata: Füllkrug percepirà uno stipendio di 1,3 milioni di euro per i primi sei mesi. Il contratto prevede una struttura di 6 mesi più un eventuale anno supplementare in caso di riscatto, con una variazione dell’ingaggio prevista per la seconda stagione.
La variabile fisica: Visite mediche “speciali”
Il vero e ultimo ostacolo tra il panzer tedesco e la maglia numero 9 rossonera è rappresentato dai test fisici. Negli ultimi mesi, Füllkrug ha dovuto fare i conti con diversi stop muscolari che ne hanno condizionato l’impiego in Premier League:
- Massima cautela: Il Milan ha programmato visite mediche estremamente approfondite. La dirigenza, pur convinta del valore tecnico del giocatore, vuole certezze assolute sull’integrità fisica prima di procedere con le firme.
- L’impiego per Allegri: Se i test daranno esito positivo, Allegri avrà finalmente il centravanti di peso necessario per scardinare le difese chiuse della “parte destra” della classifica.