 Fullkrug Milan: i dettagli dell'affare e il nodo visite
Connect with us

Calciomercato

Fullkrug Milan: i dettagli dell’affare e il nodo visite mediche. Novità sul riscatto e sul contratto del tedesco

Published

1 ora ago

on

By

Fullkrug

Fullkrug Milan: il tedesco dovrà superare le visite mediche che saranno molto approfondite. Contratto di un solo anno in caso di riscatto

L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai ai dettagli finali. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione con il West Ham si è chiusa su basi estremamente favorevoli per il club rossonero, che si assicura un rinforzo d’esperienza senza intaccare il budget immediato.

Fullkrug Milan: formula, cifre e contratto

A differenza delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, i costi dell’operazione risultano essere sensibilmente più contenuti:

  • Il costo del riscatto: Nonostante si sia parlato di cifre tra i 10 e i 12 milioni di euro, Moretto chiarisce che il diritto di riscatto è stato fissato a una cifra molto più accessibile. Una scelta strategica, considerando che l’attaccante tedesco compirà 33 anni nel 2026.
  • Prestito Gratuito: La formula è quella del prestito gratuito fino a giugno.
  • Ingaggio e durata: Füllkrug percepirà uno stipendio di 1,3 milioni di euro per i primi sei mesi. Il contratto prevede una struttura di 6 mesi più un eventuale anno supplementare in caso di riscatto, con una variazione dell’ingaggio prevista per la seconda stagione.

La variabile fisica: Visite mediche “speciali”

Il vero e ultimo ostacolo tra il panzer tedesco e la maglia numero 9 rossonera è rappresentato dai test fisici. Negli ultimi mesi, Füllkrug ha dovuto fare i conti con diversi stop muscolari che ne hanno condizionato l’impiego in Premier League:

  1. Massima cautela: Il Milan ha programmato visite mediche estremamente approfondite. La dirigenza, pur convinta del valore tecnico del giocatore, vuole certezze assolute sull’integrità fisica prima di procedere con le firme.
  2. L’impiego per Allegri: Se i test daranno esito positivo, Allegri avrà finalmente il centravanti di peso necessario per scardinare le difese chiuse della “parte destra” della classifica.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.