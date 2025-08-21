MN24 – Visite mediche Boniface con il Milan: spunta la data. A seguire la firma

Visite mediche Boniface – Domani in programma le visite di rito, a seguire firma e ufficialità del trasferimento

L’attesa dei tifosi del Milan è quasi finita. L’arrivo di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano, sta per diventare una realtà. Il suo trasferimento, che ha tenuto banco per settimane nel calciomercato, entra nella fase decisiva: l’ufficialità è ormai imminente.

Per la giornata di domani, venerdì 22 agosto, sono in programma le visite mediche del giocatore. Un passaggio cruciale e obbligatorio prima della firma del contratto. L’attaccante, che si è messo in mostra per la sua forza fisica e il suo notevole istinto del gol, si sottoporrà ai controlli medici di rito per ottenere l’idoneità sportiva. Un percorso standard, ma fondamentale, che sancirà la fine del suo legame con il club attuale e l’inizio della sua avventura in maglia rossonera.

Se tutto andrà secondo i piani, al termine dei test medici, Boniface firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo. L’accordo, già raggiunto nei giorni scorsi tra i club e l’entourage del giocatore, prevede una collaborazione a lungo termine. La firma sancirà ufficialmente il suo passaggio al Milan, rendendolo a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua filosofia di gioco solida e pragmatica.

Questa operazione rappresenta un colpo importante per il Milan, che si assicura un giocatore giovane ma già con una notevole esperienza e un rendimento costante. L’attaccante, con le sue caratteristiche tecniche e fisiche, si integra perfettamente nel progetto del club e andrà a rinforzare in modo significativo un reparto già ricco di talento. L’arrivo di Boniface è una mossa strategica che dimostra la volontà della dirigenza di puntare su giocatori di qualità per competere ad alti livelli. L’ufficialità, attesa con trepidazione, è solo questione di ore.