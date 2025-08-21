Boniface Milan, è fatta per l’attaccante! Ecco tutti i dettagli dell’affare. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il calciomercato del Milan si accende con una notizia che i tifosi rossoneri attendevano con ansia. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha lanciato il suo iconico “here we go!”, confermando l’accordo totale tra tutte le parti per il trasferimento di Victor Boniface al club di Via Aldo Rossi. L’attaccante nigeriano, ex stella del Bayer Leverkusen, è pronto a sbarcare a Milano per un’avventura che promette di rivoluzionare l’attacco della squadra. La notizia è un chiaro segnale della grande ambizione del Diavolo e del nuovo corso inaugurato con le recenti nomine dirigenziali.

Secondo la fonte, l’operazione è stata definita nei minimi dettagli. La formula è quella del prestito oneroso, con un costo di 5 milioni di euro. A questo si aggiungerà un’opzione per l’acquisto definitivo, fissata a 24 milioni di euro, una clausola non obbligatoria che offre al club meneghino la possibilità di valutare il giocatore prima di un investimento finale. Il contratto con il calciatore, un’intesa a lungo termine, è già stato stilato e avrà scadenza nel 2030.

Ora, l’ultimo passo prima della firma definitiva è l’effettuazione delle visite mediche. Una volta superati i test di rito, il nigeriano, un centravanti di grande fisicità e con un ottimo fiuto del gol, potrà firmare il suo nuovo contratto e iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni. La sua presenza aggiungerà profondità e imprevedibilità a un reparto offensivo già di grande qualità.

Questo colpo di mercato è il frutto del lavoro del nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, che, insieme all’allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando incessantemente per plasmare una squadra che possa tornare a competere per il vertice. L’arrivo di Boniface, che si inserirà perfettamente nel progetto del tecnico toscano, è un tassello fondamentale in questa strategia. La società non ha perso tempo e, dopo aver ceduto Okafor, ha subito piazzato un colpo di grande prospettiva, dimostrando di avere le idee chiare per il futuro. I tifosi ora possono sognare in grande, in attesa di vedere in campo il nuovo numero nove dei rossoneri.