Virdis: «Il Milan sta perdendo terreno, vi spiego il motivo»

Virdis, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole:

«Il Milan sta perdendo terreno a causa dei tanti infortuni, manca sempre un numero notevole di giocatori, a cominciare dal fondamentale Ibrahimovic. Ieri ha patito la grande tecnica del Napoli e poi sarebbe stato meglio giocare oggi, visto l’impegno di giovedì scorso contro il Manchester United. Guardate anche la Roma ieri».

Sulla scelta sbagliata di Ibrahimovic di andare a Sanremo: «No, era infortunato e non ha messo a repentaglio niente della sua integrità».

Sugli ultimi risultati del Milan: «Non dimentichiamoci che tutti sono rimasti sorpresi dalla cavalcata del Milan, hanno giocato tutti al top e si sono inseriti alla grande. Forse la rosa non è adatta per competere con le altre, in più si gioca ogni tre giorni e diventa difficile».

Su Ibrahimovic: «Penso che in ogni caso gli dovrà essere affiancato un giocatore all’altezza. In attacco va messo qualcosa di più, anche se Rebic ha sempre reso al massimo. Leao a volte delude: vediamo prestazioni di altissimo livello ma a volte ciondola in campo e fa girare le scatole ai tifosi».

Sull’Europa League: «All’andata ha fatto una grande prestazione. Ha dimostrato di essere all’altezza e secondo me può farcela. Un posto in società? Non mi hanno chiamato. Dovesse arrivare la chiamata ci penserei».

Su Pioli: «Ha tanti meriti. Parliamo di una persona posata e seria. Ha dovuto fare a meno per 20 partite di Ibrahimovic e lo ha gestito bene. Poi ha fatto crescere tutti i giocatori in maniera esponenziale. Non mi sarei mai aspettato di vedere una partita come quella di Manchester e il merito è di Pioli».