Vink: «La storia di Dest è strana, ma adesso pensa solo a dare il massimo». Le parole dell’ex allenatore del terzino rossonero nelle giovanili dell’Ajax

Gery Vink ha parlato di Sergiño Dest ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex allenatore di Dest nelle giovanili dell’Ajax:

«Sergiño non ascoltava nessuno, faceva di testa sua, abbiamo avuto decine di discussioni riguardo gli orari, la puntualità, le regole da rispettare. Non spiccava per il comportamento, ecco. Ora è un Sergiño diverso, più calmo, pensa solo a dare il massimo. La sua è una storia strana. Ne ho visti tanti brillare nelle giovanili e poi perdersi per strada, per Dest è stato il contrario. Al netto di un talento fuori dal comune, da adolescente combinava diversi guai. Se Pioli può stare tranquillo? Decisamente sì. L’adolescente problematico non esiste più».