Vieri avvisa sulla corsa Scudetto: vincerà chi riuscirà a gestire meglio gli “imprevisti”. Le parole dell’ex attaccante

Vieri parla così della corsa Scudetto: i “vantaggi” del Milan e la gestione degli… “imprevisti”. Le parole dell’ex attaccante

In un’intervista esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha commentato l’attuale scenario del campionato italiano, soffermandosi in particolare sulla situazione del Milan. Per l’ex attaccante, il fatto che i rossoneri possano preparare i match giocando una sola volta a settimana rappresenta un grande vantaggio competitivo rispetto alle rivali impegnate nelle coppe. Tuttavia, Vieri avverte: avere più tempo per allenarsi non garantisce automaticamente la vittoria, poiché in Serie A nessuno è disposto a regalare punti.

L’analisi di “Bobo” si sposta poi sulla strana tendenza del Milan a esaltarsi negli scontri diretti per poi faticare contro le formazioni meno blasonate. Secondo Vieri, cercare spiegazioni tattiche eccessive è spesso inutile: il calcio è fatto di annate strane e imprevedibili, dove ogni singola sfida si trasforma in una battaglia psicologica. La chiave per il successo finale, a suo avviso, non sarà solo la qualità tecnica, ma la capacità del gruppo di gestire gli imprevisti e le variazioni emotive che ogni partita porta con sé.

Vieri, la Serie A 2025: il campionato più bello d’Europa

Il giudizio di Vieri si allarga poi all’intero sistema calcio italiano, che nel 2025 sta vivendo un momento di grazia in termini di spettacolo e incertezza. L’ex bomber non ha dubbi nel definire la Serie A come il torneo più affascinante del continente, superando anche le leghe estere più celebrate. La continua alternanza in vetta alla classifica e l’impossibilità di fare pronostici certi rendono ogni giornata un evento imperdibile, dove la capacità di adattamento delle squadre diventa il fattore determinante per la conquista del titolo.