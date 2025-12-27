Mercato Milan, Gatti nel mirino: il centrale della Juve regalo per Allegri? Tare si muove. Ultime

Mercato Milan, nel mirino per la difesa c’è Gatti: contatti in corso con la Juve, il centrale può essere il regalo per Allegri

Il mercato invernale del Milan non si ferma all’arrivo di Niclas Füllkrug. Con l’inizio del 2026 alle porte, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un obiettivo per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri: Federico Gatti. Come riportato da La Repubblica con il titolo “Contatto Milan-Gatti”, i rossoneri avrebbero avviato i primi sondaggi per il centrale bianconero, considerato il profilo ideale per dare solidità al reparto arretrato.

Mercato Milan, l’asse Torino-Milano: uno scambio all’orizzonte?

Il legame tra Gatti e Allegri è fortissimo: è stato proprio il tecnico livornese a lanciarlo stabilmente ai massimi livelli durante la sua esperienza alla Juventus. Ora, con il difensore che sembra aver perso centralità nel progetto di Spalletti, il Milan prova a inserirsi:

I bianconeri non considerano Gatti incedibile, ma per lasciarlo partire chiedono una contropartita tecnica di livello. Il nome caldo è quello di , il regista che manca a Spalletti, acquistato in estate dal Milan per 25 milioni. L’alternativa De Winter: Un’altra ipotesi al vaglio è il ritorno a Torino di Koni De Winter. Il belga aiuterebbe la Juventus anche per una questione di liste UEFA, permettendo al Milan di arrivare a Gatti senza sacrificare Ricci.

Difesa cercasi: Le altre piste

Se il muro per Gatti dovesse rivelarsi troppo alto, Igli Tare tiene vive diverse opzioni, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto per non pesare sul budget del 2026.