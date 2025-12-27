Mercato Milan, occasione Disasi? Tare non convinto e un top club di Serie A rompe gli indugi

Mercato Milan, per la difesa continua ad essere offerto il profilo di Disasi ma Tare non è convinto: Roma in pressing

Il mercato dei difensori si infiamma con un nuovo nome accostato al Milan. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Chelsea avrebbe offerto Axel Disasi ai rossoneri. Mentre la Roma sta già trattando concretamente con i Blues per un acquisto a titolo definitivo (dovendo però superare la concorrenza di Lione e Paris FC), il Milan osserva la situazione con una strategia differente.

Mercato Milan: opportunità o esborso?

Nonostante il profilo di Disasi sia gradito per fisicità ed esperienza internazionale, la dirigenza rossonera non sembra intenzionata, al momento, a pareggiare le richieste economiche dei londinesi per una cessione definitiva:

Profilo offerto: Il centrale francese è stato proposto da intermediari sia al Milan che al Barcellona. Il Chelsea ha necessità di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, cercando di monetizzare il più possibile.

La linea di Tare: Per il mercato di gennaio, come confermato dalle recenti strategie per Füllkrug , il Milan preferirebbe operazioni in prestito con diritto di riscatto o occasioni a basso costo, piuttosto che investimenti pesanti immediati.

Alternativa a Disasi: Il Milan continua a monitorare altri profili come Joe Gomez o il sogno per il 2026 Nikola Milenković, cercando un difensore che possa agire sia da centrale che da braccetto nella difesa a tre di Allegri.

Scenario 2026: la difesa del futuro

L’inserimento di Disasi nella lista dei papabili conferma la volontà del Milan di aggiungere un elemento di “peso” al reparto arretrato. Tuttavia, l’operazione resta subordinata alle uscite: se la cessione di Nkunku verso la Turchia dovesse concretizzarsi rapidamente, il Milan potrebbe avere il tesoretto necessario per rispondere al Chelsea e scavalcare la concorrenza della Roma.