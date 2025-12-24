Calciomercato Milan, assalto a Disasi? La strategia di Tare per la difesa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo e, come spesso accaduto nelle ultime stagioni, lo sguardo della dirigenza è rivolto verso Londra. Con la necessità impellente di rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo tattico, è spuntato nuovamente il nome di Axel Disasi. Il centrale francese classe 1998, noto per la sua imponente stazza fisica, sta vivendo un momento complicato al Chelsea. Sotto la guida di Enzo Maresca, il tecnico dei Blues che sta rivoluzionando la rosa inglese, Disasi è finito ai margini del progetto, trovando spazio solo nella formazione Under 21.

Il rifiuto dell’Inter e l’opportunità per il Diavolo

Il profilo del difensore è stato sondato da diversi club, dando vita a un vero e proprio derby di mercato. Tuttavia, l’Inter ha deciso di declinare l’offerta. I cugini nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, hanno scartato il calciatore per due motivi: la scarsa condizione atletica dovuta ai mesi di inattività e la ricerca di un centrale mancino. I campioni d’Italia preferirebbero infatti virare su Tarik Muharemovic, il giovane talento bosniaco del Sassuolo che si sta mettendo in luce in Serie B per personalità e precisione nel rilancio.

La mossa di Igli Tare e i rapporti con RedBird

In via Aldo Rossi, la prospettiva è diametralmente opposta. Igli Tare, il nuovo DS del Milan e grande conoscitore del mercato internazionale, vede in Disasi un’occasione low cost da non lasciarsi sfuggire. La proprietà RedBird vanta rapporti eccellenti con il board del club londinese, un fattore che potrebbe facilitare un’operazione sulla base di un prestito gratuito.

Nonostante Massimiliano Allegri, il mister livornese tornato in panchina con l’obiettivo di blindare la porta, conosca solo marginalmente le caratteristiche del ragazzo, la duttilità del francese rappresenterebbe un salvagente fondamentale. In un reparto spesso falcidiato dagli infortuni, l’innesto di un calciatore con esperienza internazionale garantirebbe rotazioni più sicure. La strategia dei rossoneri è chiara: sfruttare i canali privilegiati con il Chelsea per regalare al Diavolo quel vigore fisico necessario per affrontare la seconda parte della stagione.