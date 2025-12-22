Calciomercato
Mercato Milan, proseguono le riflessioni su Disasi per la difesa. E c’è l’inaspettato intreccio con l’Inter
Mercato Milan, i rossoneri riflettono ancora sull’opportunità Disasi in prestito dal Chelsea: il calciatore è stato offerto anche all’Inter
Il mercato di riparazione del Milan potrebbe accendersi ancora una volta sull’asse Milano-Londra. Con la difesa da puntellare per le rotazioni di Massimiliano Allegri, il nome di Axel Disasi è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore. Il centrale francese (classe 1998) vive una situazione paradossale al Chelsea: finito totalmente fuori rosa sotto la gestione di Enzo Maresca, quest’anno non ha collezionato neanche un minuto in Premier League, finendo a giocare con la formazione Under 21.
Mercato Milan, Disasi tra “no” interista e opportunità rossonera
Il profilo di Disasi è stato proposto a entrambe le milanesi, ma con esiti opposti:
- Il rifiuto dell’Inter: I nerazzurri hanno scartato l’ipotesi per due ragioni. In primis, la mancanza di ritmo partita del giocatore; secondariamente, la necessità di trovare un mancino naturale (Disasi è destro). L’Inter preferisce infatti profili come Tarik Muharemovic del Sassuolo, giovane bosniaco che sta incantando in Serie A.
- La pista Milan: A via Aldo Rossi la situazione è diversa. La proprietà RedBird vanta rapporti eccellenti con il board del Chelsea, facilitando potenziali operazioni in prestito gratuito. Nonostante Allegri lo conosca poco, la duttilità di Disasi potrebbe essere il salvagente ideale per una difesa spesso in emergenza.
L’ombra di Nkunku e il bilancio con Londra
L’interesse per Disasi riaccende però il dibattito sugli affari con i “Blues”. L’ultimo acquisto, Christopher Nkunku, finora è stato un flop clamoroso: costato oltre 40 milioni di euro, ha segnato un solo gol in stagione (in Coppa Italia), faticando a trovare una collocazione tattica nel 3-5-2 di Allegri. Un rendimento che impone cautela, anche se le condizioni economiche favorevoli per Disasi potrebbero spingere Igli Tare a tentare l’affondo.