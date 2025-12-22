Calciomercato Milan, caccia al difensore, Tare punta Axel Disasi per Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La recente spedizione in Arabia Saudita ha lasciato indicazioni chiare alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Nonostante la conquista del trofeo, la trasferta a Riad ha evidenziato alcune lacune strutturali nel reparto arretrato, spingendo la società a intervenire con decisione sul mercato di riparazione. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva noto per la sua capacità di costruire squadre solide e pragmatiche, un nuovo innesto di spessore.

L’identikit di Igli Tare: duttilità e costi contenuti

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, la strategia del nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese dal fiuto finissimo ed esperto nel pescare opportunità nei campionati esteri, è ben definita. Il Diavolo cerca un profilo “low cost” ma di assoluto affidamento. La caratteristica imprescindibile deve essere la duttilità tattica: un calciatore capace di agire sia come centrale puro in una difesa a quattro, sia come braccetto in un eventuale schieramento a tre.

Il nome caldo: Axel Disasi del Chelsea

In cima alla lista dei desideri dei rossoneri sarebbe balzato Axel Disasi. Il calciatore, difensore franco-congolese classe 1998 dotato di una fisicità imponente e ottima scelta di tempo, si trova attualmente ai margini del progetto tecnico del Chelsea. Il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze di Massimiliano Allegri, che necessita di elementi pronti fisicamente per alzare il muro davanti alla porta del Diavolo.

Igli Tare starebbe monitorando con grande attenzione la situazione a Londra, consapevole che il giocatore è in cerca di riscatto dopo mesi difficili con i Blues. Per qualità tecniche, esperienza internazionale e costi dell’operazione, Disasi sembra essere in questo momento il candidato numero uno, superando la concorrenza di altri profili finiti sul taccuino della dirigenza.

Rinforzi per blindare la classifica

Il lavoro dei rossoneri sul mercato non si ferma qui, ma la priorità resta la difesa. Mettere a disposizione di Allegri un elemento come Disasi permetterebbe ai rossoneri di affrontare la seconda parte di stagione con maggiori garanzie, correggendo quelle sbavature viste in Supercoppa. La capacità di Igli Tare di chiudere operazioni intelligenti sarà decisiva per garantire al tecnico livornese una rosa completa e competitiva su tutti i fronti.