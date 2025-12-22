Vieri parla così dell’arrivo di Fullkrug al Milan: «Sapete con quanta pressione giocherà?»

Vieri parla così di Fullkrug, attaccante che si unirà ai rossoneri di Massimiliano Allegri: le parole dell’ex centravanti

In un clima di grande attesa per la finale di Supercoppa Italiana a Riad tra Napoli e Bologna, Christian Vieri ha espresso il suo parere critico sulle ultime mosse di mercato del Milan. Ai microfoni di TMW, l’ex attaccante ha sollevato un dubbio non trascurabile sulla gestione del reparto offensivo. Nonostante il club rossonero si trovi attualmente in vetta alla classifica, la dirigenza ha deciso di intervenire pesantemente per colmare quella che viene percepita come una mancanza di alternative concrete al centro dell’attacco, puntando tutto sull’imminente arrivo di un nuovo profilo internazionale.

Secondo Vieri, il paradosso risiede nel fatto che il Milan stia riuscendo a vincere e a convincere pur senza un centravanti dal rendimento garantito in termini di gol pesanti. Tuttavia, l’ex centravanti della Nazionale ha lanciato un avvertimento chiaro: inserire un nuovo elemento in questo momento della stagione, presentandolo come il “salvatore della patria” o il tassello mancante per lo scudetto, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. La preoccupazione principale riguarda il carico di aspettative che graverà inevitabilmente sulle spalle del nuovo acquisto sin dal primo minuto.

Mercato Milan, Il rischio del peso della maglia e delle aspettative

“Sapete con quanta pressione arriverà questo giocatore?”, ha incalzato Vieri, sottolineando come l’ambiente milanista stia caricando di responsabilità eccessive la ricerca del nuovo bomber. Per Bobo, il rischio è quello di bruciare un investimento importante se non si tutela l’atleta dal punto di vista psicologico. In un campionato tatticamente complicato come quello italiano, arrivare a metà stagione con l’obbligo di risolvere i problemi realizzativi di una capolista non è un compito semplice per nessuno, men che meno per un profilo che dovrà adattarsi in tempi record ai dettami di Massimiliano Allegri.