Vieri esalta Pioli: le parole dell’ex attaccante del Milan

Christian Vieri, ex attaccante del Milan, ha speso bellissime parole per il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli

Intervistato dal Corriere dello Sport, Christian Vieri ha parlato in questi termini di Stefano Pioli:

Stefano Pioli è un tecnico intelligente, avrà già proiettato la squadra sulle prossime sfide puntando sull’aspetto psicologico. Il gruppo è di valore, lo dimostra l’impresa che hanno fatto l’anno scorso in Serie A. Non è che se fai male per un paio di partite è tutto da buttare. I periodi negativi fanno parte del calcio, il problema reale è come viene percepito il rendimento all’esterno