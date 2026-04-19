Verona Milan, protesta dei tifosi dopo il ricorso respinto dal Tar per la presenza al Bentegodi

Verona Milan, protesta dei tifosi AIMC fuori dal Bentegodi dopo il ricorso respinto dal Tar per la presenza del pubblico rossonero per il match

Mentre è in campo per Verona Milan, nel pre partita ha continuato a far discutere il tema legato al divieto di trasferta per i tifosi del Milan residenti in Lombardia in occasione della sfida contro l’Hellas Verona. Negli scorsi giorni l’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) aveva presentato ricorso al TAR del Veneto, contestando il provvedimento emanato dalla Prefettura di Verona, insieme agli atti collegati della Questura, del CASMS e dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Tra i punti principali del ricorso, oltre alla richiesta di annullamento del decreto, era stata avanzata anche una proposta subordinata: consentire almeno ai tifosi in possesso della Carta Cuore Rossonero di assistere alla partita del Bentegodi, richiamando precedenti simili. Tuttavia, il Presidente del TAR del Veneto ha deciso di respingere il ricorso, suscitando forte delusione e rabbia da parte dell’associazione.

Nonostante la decisione sfavorevole, l’AIMC ha scelto di non restare in silenzio e ha annunciato un’iniziativa simbolica per la giornata della partita. In un comunicato ufficiale, l’associazione ha spiegato le modalità della protesta: «Oggi presso il settore ospiti (parcheggio) del Verona verrà esposto lo striscione AIMC. Saranno presenti circa 50 persone. Potevano essere di più, ma abbiamo dovuto faticare con Slo e Digos. Pertanto va bene così, cominciamo col far fare capire che esistano i Milan club: per la prima volta abbiamo fatto ricorso per la trasferta vietata e naturalmente è stato respinto».

Una presa di posizione chiara, che punta a ribadire l’esistenza e il ruolo dei club organizzati, pur nel rispetto delle normative vigenti. La vicenda, però, non sembra destinata a chiudersi qui: l’AIMC ha già fatto intendere la volontà di proseguire nelle proprie iniziative per tutelare i diritti dei tifosi rossoneri nelle prossime trasferte.

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