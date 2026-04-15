Verona Milan, il TAR respinge il ricorso sul’accesso dei tifosi rossoneri al Bentegodi. L’AIMC delusa dalla decisione

Verona Milan, il TAR respinge il ricorso sul’accesso dei tifosi rossoneri al Bentegodi. Delusa l’Associazione Italiana Milan Club epr la decisione finale

Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso presentato dall’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) contro il divieto imposto dal Prefetto di Verona per la trasferta dei tifosi del Milan residenti in Lombardia in vista della partita contro l’Hellas Verona di domenica 19 aprile. Questo provvedimento amministrativo, che impedisce ai tifosi rossoneri di seguire la squadra al Bentegodi, ha suscitato la forte delusione da parte dell’AIMC, che ha espresso la propria amarezza attraverso un comunicato ufficiale.

Nel dettaglio, il Presidente del TAR del Veneto ha motivato la decisione sottolineando come, in questo caso, l’interesse per la tutela dell’ordine pubblico prevalga sull’interesse individuale dei tifosi alla partecipazione all’evento sportivo. Tuttavia, l’AIMC non ha nascosto la sua insoddisfazione, criticando la decisione di non prendere in considerazione le motivazioni legali avanzate, in particolare la questione dell’incompetenza del Prefetto a decretare il divieto di trasferta, competenza che, secondo l’associazione, dovrebbe spettare al Ministro dell’Interno, come stabilito dalla legge 401/89.

Nel comunicato, l’AIMC ha anche rimarcato la mancanza di un’adeguata istruttoria, evidenziando come i tifosi del Milan non abbiano partecipato a disordini e criticando l’assenza di un’alternativa che permettesse la trasferta almeno ai tifosi fidelizzati. La posizione dell’AIMC è chiara: l’associazione ritiene che il divieto penalizzi ingiustamente l’intera tifoseria rossonera, ignorando le singole circostanze e la legittima richiesta di libertà di circolazione per chi desidera partecipare agli eventi sportivi.

Il comunicato si conclude con la promessa di continuare la battaglia legale per difendere il diritto dei tifosi di assistere alle competizioni sportive, sostenendo che il principio di legalità debba essere rispettato non solo in ambito giuridico, ma anche nei confronti delle federazioni sportive e delle autorità governative. L’AIMC ha annunciato che l’azione legale non finirà con questa decisione e che continuerà a far valere le proprie ragioni, cercando di ottenere una maggiore considerazione dei diritti dei tifosi.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale