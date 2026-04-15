Zaniolo è un’idea, il Milan e altre big ci pensano: l’Udinese nel frattempo lo riscatta. La notizia

Zaniolo può essere un’opzione per il prossimo anno, per il Milan e non solo! Ci sono diversi club interessati al classe 1999

Nicolò Zaniolo può essere un’idea di calciomercato per il Milan. Il classe 1999 si è rilanciato in quel di Udine, sta facendo un ottimo campionato dopo un periodo piuttosto complicato. Il club friulano lo riscatterà a fine stagione dal Galatasaray per una cifra di circa 9 milioni di euro.

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono diversi top club che potrebbero bussare alla porta dell’Udinese dell’ex calciatore della Roma. Un elemento che può ricoprire diversi ruoli: ala, seconda punta, trequartista e all’occorrenza anche falso nove.

Tra questi club interessati ci sono Milan, Napoli e Juventus! Tutte queste squadre però devono fare delle valutazioni interne per capire se può essere effettivamente un obiettivo e a quale cifre possono spingersi.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN