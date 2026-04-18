News
Verona Milan, Allegri torna al 3-5-2: ma c’è una novità nella formazione che vedremo al Bentegodi!
Verona Milan, Allegri sembra pronto a tornare al 3-5-2 al Bentegodi ma non senza qualche novità. Ecco le ultime sulla probabile formazione
Il Milan si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona, in programma domani al Bentegodi per la 33ª giornata di Serie A, con importanti novità dal punto di vista tattico. Dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese, che ha evidenziato i limiti del 4-3-3, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a tornare sui suoi passi.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero dovrebbe riproporre il 3-5-2, modulo che garantisce maggiore equilibrio e solidità, soprattutto in una fase delicata della stagione come questa con il rischio concreto di finire anche fuori dalla zona Champions.
Tra le novità più rilevanti delle ultime ore c’è quella sulla fascia destra, dove Zachary Athekame sembra ora in vantaggio su Alexis Saelemaekers per una maglia da titolare. Entrambi diffidati in vista del match contro la Juventus, Saelemaekers era sembrato in calo nelle ultime uscite e potrebbe riposare anche in vista dello scontro diretto contro i bianconeri.
I cambiamenti, però non finiscono qui, e potrebbero riguardare anche nel reparto difensivo. Tornerà infatti dal primo minuto Matteo Gabbia, che prenderà il posto di Koni De Winter al rientro dall’infortunio. Il centrale andrà a completare il terzetto insieme a Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, con l’obiettivo di ridare stabilità a una retroguardia apparsa in difficoltà nell’ultima gara.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale