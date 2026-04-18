Verona Milan, attenzione al cartellino giallo: ecco i rossoneri diffidati e a rischio per la sfida contro la Juventus

Verona Milan, ecco i giocatori rossoneri a rischio squalifica in vista della sfida contro la Juventus: la lista

Il Milan scende in campo domani alle ore 15:00 al “Marcantonio Bentegodi” con un unico obiettivo: conquistare i tre punti nella corsa verso la Champions League. La sfida contro l’Hellas Verona assume un peso specifico enorme non solo per la classifica attuale, ma anche in ottica futura. Nel prossimo turno di Serie A, infatti, a San Siro arriverà la Juventus di Luciano Spalletti, che insegue i rossoneri con un distacco di sole tre lunghezze. Proprio per questo, la gestione dei cartellini e dei diffidati diventa il tema centrale della vigilia per Massimiliano Allegri.

Verona Milan, rischio squalifica: Leao e Modric titolari nonostante il pericolo giallo

Nonostante l’imminente scontro diretto, Allegri non sembra intenzionato a fare calcoli, schierando la formazione migliore per superare l’ostacolo scaligero.

«Verona-Milan, i rossoneri tornano in campo domani alle 15:00. Una sfida importantissima per il Diavolo per quanto riguarda la corsa Champions League. Serve per forza vincere, anche perché nel prossimo turno della Serie A, arriverà a San Siro la Juventus di Luciano Spalletti. Per questo sarà importante per entrambi i club gestire al meglio i giocatori diffidati. La Juventus giocherà contro il Bologna e ha a rischio squalifica per il Milan due difensori fondamentali: Kelly e Bremer, titolarissimi per Spalletti. Per il Milan i diffidati salgono a cinque: Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao. Visto il ritorno al 3-5-2, l’unico di questi che partirà dalla panchina sarà il terzino svizzero. Gli altri saranno tutti titolari per Verona-Milan e quindi a rischio giallo in vista di Milan-Juventus. Ormai le partite contano tantissimo e quindi è impensabile che i due allenatori facciano calcoli: si vuole giocare con i migliori in campo».

La situazione è delicata per entrambi i fronti. Se da una parte il Milan rischia di perdere i suoi pilastri tecnici come Luka Modric e Rafael Leao, dall’altra la Juventus dovrà prestare massima attenzione a Bremer e Kelly, perni della retroguardia di Spalletti. Con il passaggio al modulo a tre, l’unico a rifiatare inizialmente tra i rossoneri a rischio sarà Athekame, ma per gli altri quattro la missione sarà duplice: trascinare il Diavolo alla vittoria ed evitare un’ammonizione che peserebbe come un macigno in vista del big match di San Siro.