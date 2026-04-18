Verona Milan, Sammarco recupera due pezzi pregiati per la sfida contro i rossoneri: ecco chi

Verona Milan, l’Hellas ritrova due giocatori importanti, mentre resta il dubbio legato alle condizioni di Mosquera

Il Milan si prepara alla trasferta di domani alle ore 15:00 presso lo stadio “Marcantonio Bentegodi”, con l’obbligo di riscattare lo schiacciante 0-3 rimediato a San Siro contro l’Udinese otto giorni fa. Sulla strada dei rossoneri ci sarà l’Hellas Verona, attualmente fanalino di coda della classifica ma determinato a invertire la rotta. Il tecnico degli scaligeri, l’ex rossonero Paolo Sammarco, ha presentato il match in conferenza stampa, facendo il punto su una lista infortunati che inizia finalmente a sfoltirsi in vista della delicata sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Verona Milan, le scelte di Sammarco: rientri importanti e il nodo Mosquera

L’allenatore del Verona ha confermato il ritorno in gruppo di alcuni elementi chiave, pur dovendo gestire con cautela la situazione legata al reparto offensivo.

«Bella-Kotchap e Lovic sono rientrati, hanno almeno tre allenamenti totali e saranno con noi domani. Mosquera sta convivendo con un fastidio al ginocchio da molto tempo. Fa fatica ad allenarsi con continuità. Da quando ci siamo noi si è quasi sempre allenato, poi ha avuto questo fastidio che non lo ha fatto allenare con continuità».

Il recupero di Bella-Kotchap e Lovic garantisce a Sammarco maggiori opzioni difensive e a centrocampo, fondamentali per arginare la qualità del Milan. Resta invece l’incognita Mosquera: l’attaccante continua a lottare con un problema cronico che ne limita l’impiego regolare, costringendo lo staff tecnico a valutazioni dell’ultimo minuto. Per il Milan, la sfida di domani rappresenta un test di maturità fondamentale: una vittoria permetterebbe di scacciare i fantasmi della sconfitta interna e di consolidare la posizione in classifica, contro un avversario che, seppur “ferito”, ritrova pedine importanti nel proprio scacchiere.