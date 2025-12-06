Verona Atalanta 3-1, un tris che stende la squadra di Palladino: il resoconto del match

Verona Atalanta 3-1, la squadra di Zanetti trova la prima vittoria in campionato. Brutta caduta per il gruppo di Palladino

Il Verona di Zanetti ha tirato fuori una prestazione perfetta, ottenendo il suo primo successo stagionale con un clamoroso 3-1 sull’Atalanta, apparsa tramortita dalla furia degli scaligeri. I primi venti minuti sono scorsi in sostanziale equilibrio, con l’Atalanta pericolosa due volte grazie alla capacità aerea di Hien, ma in entrambi i casi il Verona ha risposto bene, prima con il salvataggio di Belghali sulla linea e poi con una grande parata di Montipò. Dopo che la Dea ha sfiorato il vantaggio con De Ketelaere, l’asse Mosquera-Belghali ha funzionato in modo letale: al 28′, l’algerino ha saltato Djimsiti e ha scaricato un sinistro imparabile sotto la traversa. Scrollatisi l’ansia di dosso, i gialloblu hanno raddoppiato al 36′: dopo una rimessa lunga, Giovane ha scaricato un bolide deviato da Hien che ha superato Carnesecchi, portando il risultato sul 2-0.

Verona Atalanta 3-1, il gol di Scamacca non basta

Nonostante i cambi operati da Palladino all’inizio del secondo tempo, con l’ingresso di Kolasinac e Scamacca, e una reattiva parata di Montipò su una deviazione fortuita di Niasse, è stato ancora il Verona a dettare legge. La squadra di Zanetti si è dimostrata paziente e letale in ripartenza: al 65′ è arrivato il clamoroso tris con Bernede, che ha finalizzato con un destro all’angolino un’azione in velocità orchestrata da Belghali e Giovane. L’Atalanta è riuscita ad accorciare le distanze solo al 78′ con un rigore, assegnato per un tocco di mano di Bella-Kotchap su tiro di Scamacca (che lo ha poi trasformato). Nonostante la tensione e l’arrivo della nebbia, il Verona non si è disperso, ha resistito e, continuando a pungere in contropiede, ha portato a casa una vittoria fondamentale per 3-1.