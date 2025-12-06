Inter Como, Chivu parla dopo la vittoria di San Siro. Le sue parole sul successo nerazzurro

Inter Como, Chivu parla così dopo la vittoria contro la squadra di Fabregas. Le parole del tecnico nerazzurro

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato ai microfoni di DAZN la netta vittoria per 4-0 contro il Como, pur mantenendo un approccio critico. Nonostante il risultato rotondo, Chivu ha dichiarato che la squadra “si poteva far meglio”, in particolare evidenziando una “po’ di fretta” nel primo tempo che ha portato a sprecare troppe energie. Il tecnico ha sottolineato che si è trattato di una “partita vera” e di grande agonismo, ma si è detto soddisfatto per aver conquistato i “tre punti che erano importanti”. Riguardo alle voci di una presunta “sfida” con Fabregas, Chivu ha liquidato la questione definendole “titoli di giornale” che non gli interessano, focalizzando l’attenzione sul lavoro quotidiano e sul miglioramento della squadra.

Inter Como, La Pazienza per i Nuovi e L’Essere Interista

Chivu ha espresso la necessità di avere pazienza con i nuovi arrivati, come Luis Henrique, uno dei migliori in campo, ricordando che ci sono “9 giocatori nuovi che arrivano da altri campionati”. Il tecnico ha lodato l’integrazione, spiegando che i nuovi si adattano nel migliore dei modi grazie al supporto dei compagni, che li “trattano e li coccolano”. Riguardo all’intensità, Chivu vorrebbe un maggiore palleggio, ma è disposto ad accettare il gioco di prima e il contropiede se gli avversari pressano a uomo. Ha concluso con una battuta sulla sua esultanza (“Sono il solito cretino”), ma ha ribadito la gioia per i ragazzi e l’intenzione di trasmettere ai suoi giocatori la mentalità e il significato di “essere interista”.