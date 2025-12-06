 Inter Como 4-0, i nerazzurri superano la squadra di Fabregas
Inter Como 4-0, i nerazzurri asfaltano la squadra di Fabregas: il resoconto del match

21 secondi ago

Inter Como 4-0, i nerazzurri dominano a San Siro e superano la squadra allenata da Fabregas: il resoconto del match

Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, l’Inter ha dominato il Como a San Siro con un perentorio 4-0, conquistando il primo posto in classifica. I nerazzurri, guidati da Chivu, hanno impresso subito il proprio ritmo, concretizzando la superiorità all’11° minuto con il capitano Lautaro Martinez, abile a finalizzare un’azione travolgente orchestrata da Luis Henrique. Nonostante un iniziale abbassamento del ritmo dovuto alla gestione del vantaggio e l’uscita anticipata di Morata per infortunio nel Como, l’Inter ha mantenuto il controllo. I lariani, pur tornando in campo nella ripresa con maggiore aggressività e sfiorando il pari con Douvikas e Valle, sono stati puniti nuovamente al 59° da Thuram, che ha siglato il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Inter Como, Poker Nerazzurro e Segnali al Campionato

Nonostante i tentativi del Como di riaprire la partita con tiri dalla distanza e qualche buona occasione (come il colpo di testa di Nico Paz), la porta di Sommer è rimasta inviolata. La solidità difensiva interista ha fatto da preludio alla goleada finale. All’81°, è arrivato il tris grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Calhanoglu, che ha messo il sigillo su una partita quasi perfetta. A chiudere definitivamente i conti, all’86°, è stato il neo-entrato Carlos Augusto, che ha messo a segno il poker finale su assist di Dimarco. La vittoria non solo spinge l’Inter in testa alla classifica, ma lancia anche un chiaro segnale di forza e maturità a tutto il campionato.

