Veron elogia il rossonero: «Con la palla tra i piedi può inventare la giocata perfetta»

Le parole di Juan Sebastian Veron, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, su Rafael Leao in vista di Milan Roma:

LE PAROLE – «In questa stagione Leao l’ho visto più partecipe in fase di non possesso, ma devo comunque riconoscere che resta un attaccante che torna poco. Quando ha il pallone tra i piedi, però, è capace di inventare la giocata perfetta in qualsiasi istante».