Vernazza sul momento del Milan e l'influenza... di Modric. La tecnica e l'umiltà del campione croato: le sue parole

Vernazza parla così del momento del Milan e l’importanza di un campione come Luka Modric. Ecco le sue parole

Dopo tredici giornate, la situazione in vetta alla classifica di Serie A è piuttosto ingarbugliata, con quattro squadre racchiuse in un solo punto, un equilibrio che non si vedeva dal lontano 2001. Attualmente, Milan e Napoli guidano la classifica, ma la fisionomia è mutata di settimana in settimana, rendendo fondamentale mantenere la concentrazione altissima. Un solo passo falso può costare caro. A riflettere sul momento d’oro del Milan e sull’influenza di un suo senatore, il giornalista Sebastiano Vernazza ha espresso il suo commento sulla Gazzetta dello Sport, concentrandosi su Luka Modric.

Il fuoriclasse croato è visto come il principale catalizzatore della rinascita rossonera in questa stagione.

Vernazza e l’Esempio Modric: La Tecnica e L’Umiltà del Croato

Il commento di Vernazza esalta il ruolo di Luka Modric, definendolo l’uomo che “ha rialzato il Diavolo decaduto della scorsa stagione.” Il croato, a 40 anni, luccica non solo per la sua tecnica di fuoriclasse e l’intelligenza tattica, ma anche per l’esempio che offre in campo. Modric è il primo a difendere, agendo come una sorta di “libero davanti alla difesa”, interponendosi e recuperando palloni con umiltà e dedizione. Nonostante abbia vinto un Pallone d’oro e innumerevoli trofei con il Real Madrid, gioca “al servizio dei compagni,” costringendo gli altri a elevare il loro livello e a interrogarsi: “Se lui fa questo, chi sono io per non fare le stesse cose?”. L’impatto di Modric ha trascinato i compagni a un livello superiore.