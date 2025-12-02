Connect with us

HANNO DETTO

Vernazza sul momento del Milan e l'influenza... di Modric. La tecnica e l'umiltà del campione croato: le sue parole

HANNO DETTO

Impallomeni e la vetta condivisa tra Milan e Napoli. Sul tanto discusso rigore contro la Lazio invece...

HANNO DETTO

Cassano su Milan Lazio: «Se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo...»

HANNO DETTO

Capello parla così del Milan e della crescita di Bartesaghi. Le sue parole e la rivelazione di Tassotti

HANNO DETTO

Allegri e Conte al comando della Serie A. Garlando svela i segreti del loro "Spaghetti Football"

HANNO DETTO

Vernazza sul momento del Milan e l’influenza… di Modric. La tecnica e l’umiltà del campione croato: le sue parole

Milan news 24

Published

57 secondi ago

on

By

Modric

Vernazza parla così del momento del Milan e l’importanza di un campione come Luka Modric. Ecco le sue parole

Dopo tredici giornate, la situazione in vetta alla classifica di Serie A è piuttosto ingarbugliata, con quattro squadre racchiuse in un solo punto, un equilibrio che non si vedeva dal lontano 2001. Attualmente, Milan e Napoli guidano la classifica, ma la fisionomia è mutata di settimana in settimana, rendendo fondamentale mantenere la concentrazione altissima. Un solo passo falso può costare caro. A riflettere sul momento d’oro del Milan e sull’influenza di un suo senatore, il giornalista Sebastiano Vernazza ha espresso il suo commento sulla Gazzetta dello Sport, concentrandosi su Luka Modric.

Il fuoriclasse croato è visto come il principale catalizzatore della rinascita rossonera in questa stagione.

Vernazza e l’Esempio Modric: La Tecnica e L’Umiltà del Croato

Il commento di Vernazza esalta il ruolo di Luka Modric, definendolo l’uomo che “ha rialzato il Diavolo decaduto della scorsa stagione.” Il croato, a 40 anni, luccica non solo per la sua tecnica di fuoriclasse e l’intelligenza tattica, ma anche per l’esempio che offre in campo. Modric è il primo a difendere, agendo come una sorta di “libero davanti alla difesa”, interponendosi e recuperando palloni con umiltà e dedizione. Nonostante abbia vinto un Pallone d’oro e innumerevoli trofei con il Real Madrid, gioca “al servizio dei compagni,” costringendo gli altri a elevare il loro livello e a interrogarsi: “Se lui fa questo, chi sono io per non fare le stesse cose?”. L’impatto di Modric ha trascinato i compagni a un livello superiore.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.