Capello parla così del Milan e della crescita di Bartesaghi. Le sue parole e la rivelazione di Tassotti

Capello analizza così il momento del Milan di Allegri e parla della crescita di Bartesaghi. Poi svela ciò che gli ha detto Tassotti

Dopo tredici giornate, il campionato di Serie A si presenta estremamente equilibrato, con nessuna squadra capace di prendere il largo. In cima alla classifica, a pari merito, si trovano il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte, due tecnici che insieme hanno conquistato undici degli ultimi scudetti italiani. Su questo duopolio di vincenti e, in particolare, sul lavoro di Allegri, è intervenuto un altro grande allenatore che ha segnato la storia del Diavolo: mister Fabio Capello. Le sue riflessioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, si sono concentrate sul ruolo e sulle prestazioni dei giocatori esterni del Milan nello schema di gioco attuale.

Capello ha offerto un’analisi specifica sulla cruciale fascia sinistra della squadra rossonera, spesso sotto esame.

Capello e la Fascia Sinistra: Promozione per Bartesaghi e L’Evoluzione di Theo

Il commento di Capello si è focalizzato sulla fascia sinistra, un settore chiave. Riferendosi al ruolo di Theo Hernandez, l’ex tecnico ha notato l’impatto altalenante del francese: “La fascia sinistra con Theo, ha avuto un impatto. Prima quando andava a mille, e poi l’anno scorso quando invece non andava proprio.” Capello ha evidenziato come questa zona, quando Theo era in difficoltà, fosse diventata il “punto debole della linea,” facilitando le manovre avversarie e la concessione di gol. Capello ha poi espresso un giudizio positivo su Bartesaghi: “Bartesaghi invece mi piace, lo giudico per le partite che ho visto ma non solo. Ne ho parlato con Mauro Tassotti, mi ha detto che è bravo e può avere un futuro nel Milan. C’è da fidarsi di chi lo vede ogni giorno al lavoro”.