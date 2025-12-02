Connect with us

Capello parla così del Milan e della crescita di Bartesaghi. Le sue parole e la rivelazione di Tassotti

Allegri e Conte al comando della Serie A. Garlando svela i segreti del loro "Spaghetti Football"

Sergio Ramos al Milan, il tecnico del Monterrey smentisce tutto? Le sue parole sul possibile trasferimento

Cassano attacca ancora il Milan: «Prestazioni vergognose». E sui meriti di Allegri non risparmia critiche

Ravezzani analizza così il tanto discusso episodio nei minuti finale di Milan Lazio. Le sue parole

Capello analizza così il momento del Milan di Allegri e parla della crescita di Bartesaghi. Poi svela ciò che gli ha detto Tassotti

Dopo tredici giornate, il campionato di Serie A si presenta estremamente equilibrato, con nessuna squadra capace di prendere il largo. In cima alla classifica, a pari merito, si trovano il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte, due tecnici che insieme hanno conquistato undici degli ultimi scudetti italiani. Su questo duopolio di vincenti e, in particolare, sul lavoro di Allegri, è intervenuto un altro grande allenatore che ha segnato la storia del Diavolo: mister Fabio Capello. Le sue riflessioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, si sono concentrate sul ruolo e sulle prestazioni dei giocatori esterni del Milan nello schema di gioco attuale.

Capello ha offerto un’analisi specifica sulla cruciale fascia sinistra della squadra rossonera, spesso sotto esame.

Capello e la Fascia Sinistra: Promozione per Bartesaghi e L’Evoluzione di Theo

Il commento di Capello si è focalizzato sulla fascia sinistra, un settore chiave. Riferendosi al ruolo di Theo Hernandez, l’ex tecnico ha notato l’impatto altalenante del francese: “La fascia sinistra con Theo, ha avuto un impatto. Prima quando andava a mille, e poi l’anno scorso quando invece non andava proprio.” Capello ha evidenziato come questa zona, quando Theo era in difficoltà, fosse diventata il “punto debole della linea,” facilitando le manovre avversarie e la concessione di gol. Capello ha poi espresso un giudizio positivo su Bartesaghi: “Bartesaghi invece mi piace, lo giudico per le partite che ho visto ma non solo. Ne ho parlato con Mauro Tassotti, mi ha detto che è bravo e può avere un futuro nel Milan. C’è da fidarsi di chi lo vede ogni giorno al lavoro”.

