Infortunati Milan, Pulisic torna in campo contro la Lazio? Ecco le sue condizioni

MN24 - Infortunati Milan, svolta Pulisic: ottimismo verso la Lazio! E Santiago Gimenez...

MN24 - Lazio Milan, Allegri non parlerà in conferenza stampa alla vigilia: il motivo

Allenamento Milanello: ripresa immediata a Milanello, nel mirino la gara di Coppa Italia ancora contro la Lazio

MN24 - Allenamento Milan, testa subito alla Coppa Italia: il programma di oggi a Milanello

Infortunati Milan, Pulisic torna in campo contro la Lazio? Ecco le sue condizioni

25 secondi ago

Pulisic

Infortunati Milan, aumentano le chance di rivedere Pulisic in campo già contro la Lazio? Le ultime sulle sue condizioni

Sembra che l’infortunio subito da Christian Pulisic in allenamento, tra il Derby e la sfida contro la Lazio, non sia così grave come inizialmente temuto. Nonostante l’americano abbia saltato l’ultima gara di campionato, le speranze di rivederlo in campo sono in netto aumento, soprattutto in vista dell’impegno di Coppa Italia di giovedì sera contro la stessa Lazio. Fonti come la Gazzetta dello Sport convergono su un dato positivo: è previsto che Pulisic si allenerà in gruppo tra oggi e domani. Questo recupero anticipato rappresenterebbe un’ottima notizia per il Milan, non solo per la qualità del giocatore ma anche per ampliare le scelte tattiche a disposizione di Allegri in un periodo cruciale.

Il rientro dello statunitense è particolarmente importante in vista degli impegni ravvicinati, offrendo respiro e opzioni di rotazione.

Infortunati Milan, come sta Gimenez?

Di contro, la situazione è diversa per Santiago Gimenez. L’attaccante messicano ha continuato ad allenarsi individualmente anche ieri. Nonostante il possibile ritorno sul campo nei prossimi giorni, si prevede che Gimenez continuerà a lavorare a parte rispetto ai compagni, seguendo un percorso di recupero più graduale. La sua completa disponibilità per le prossime partite, a differenza di Pulisic, appare meno certa nel brevissimo termine. L’obiettivo dello staff medico e tecnico è quello di gestire il recupero del messicano senza affrettare i tempi, assicurando che torni in piena forma per affrontare il ciclo di partite invernali.

