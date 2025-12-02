Milan e un mese di dicembre pieno zeppo di impegni: dal campionato alla Supercoppa. Sfide cruciali anche per le giovanili: il programma

Milan, il mese di dicembre sarà tanto cruciale quanto impegnativo. Tra gli impegni della Prima Squadra a quelli delle giovanili

Dicembre rappresenta un periodo cruciale per la chiusura dell’anno solare e un trampolino di lancio per il 2026, con tutte le formazioni rossonere impegnate in appuntamenti imperdibili.

La squadra di Max Allegri affronterà un intenso tour de force su tre fronti: Coppa Italia, Serie A e Supercoppa Italiana. L’inizio è fissato per giovedì 4 dicembre con gli ottavi di finale di Coppa Italia in trasferta contro la Lazio all’Olimpico. In Serie A, il Milan riprenderà lunedì 8 dicembre contro il Torino in trasferta, seguito dalla gara casalinga contro il Sassuolo domenica 14 dicembre. Il momento clou del mese sarà la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: la semifinale è in programma giovedì 18 dicembre contro il Napoli. L’ultima sfida del 2025 in campionato sarà a San Siro, domenica 28 dicembre, contro l’Hellas Verona.

Milan Futuro e Settore Giovanile: Impegni Cruciali

Anche le altre formazioni rossonere avranno un calendario fitto. La Prima Squadra Femminile si dividerà tra Serie A Women, con il sentito derby contro l’Inter sabato 13 dicembre, e l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Genoa il 21 dicembre. La Primavera Maschile di Renna affronterà ben quattro incontri di campionato, tra cui la sfida al Napoli il 21 dicembre. Infine, il Milan Futuro chiuderà l’anno in Serie D con tre impegni, cercando di risalire la china in classifica prima della sosta.