Milan Lazio, Marelli riassume così il caos sul presunto rigore non assegnato ai biancocelesti: le sue parole

Milan Lazio, Marelli spiega così quanto accaduto nei minuti finali del match. Dalla trattenuta alla decisione finale

Il concitato finale di Milan-Lazio, e in particolare l’episodio del VAR, continua a essere al centro del dibattito, nonostante il silenzio stampa della società biancoceleste. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore per DAZN, è intervenuto a Fuoriclasse per ribadire la sua posizione e fornire la lettura corretta dell’episodio. Marelli ha chiarito che il tocco di mano di Pavlovic su tiro di Romagnoli non andava assolutamente sanzionato con un rigore, e ha elencato i motivi. Il primo è la distanza minima tra il calciante e il difensore. Il secondo è che il braccio di Pavlovic era «fermo, non si allarga verso il pallone, tanto che il giocatore stesso si trova di spalle». Secondo Marelli, non esisteva neanche un parametro che potesse portare alla concessione del rigore.

Nonostante l’esito finale sia stato corretto, Marelli ha criticato duramente la procedura seguita, individuando due chiari errori.

Milan-Lazio: Gli Errori di Di Paolo e Collu Sulla Trattenuta

Marelli ha accusato l’on field review di non dovere assolutamente esserci: un errore di Di Paolo richiamare l’arbitro Collu, in quanto non si trattava di «un chiaro ed evidente errore», né di un episodio dubbio. Il secondo errore, secondo Marelli, è stato commesso da Collu. L’arbitro poteva limitarsi a dire che il braccio era in posizione non punibile, ma ha invece cercato una trattenuta di Marusic su Pavlovic per giustificare la non assegnazione. Marelli ha definito questa motivazione come qualcosa che «non sta in piedi»: benché la maglia fosse tirata, si trattava di un «semplice contrasto a centro area come ce ne sono mille». Questa ricerca di un fallo inesistente, ha concluso Marelli, «dà la spola a chi contesta questa decisione», offrendo un appiglio alla polemica nonostante il risultato finale del VAR Milan-Lazio fosse corretto.