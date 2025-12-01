Arbitro Lazio Milan: designato il fischietto del match

Connect with us

Arbitro Lazio Milan, è stato ufficializzato il fischietto per la sfida di Coppa Italia tra i biancocelesti e i rossoneri

È stata ufficializzata la designazione arbitrale per il match degli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. L’incontro, una rivincita in gara secca dopo la recente sfida di campionato, sarà diretto dall’arbitro Guida.

A coadiuvare Guida ci sarà una squadra di ufficiali esperti in campo e in sala VAR, per garantire la regolarità della gara a eliminazione diretta.

Arbitro Lazio Milan, La Squadra Arbitrale Completa con Pezzuto al VAR

Gli assistenti che affiancheranno Guida sulle fasce saranno Lo Cicero e Dei Giudici. Il ruolo di Quarto Ufficiale è stato assegnato a Doveri. Per quanto riguarda la tecnologia, fondamentale in un match di Coppa Italia che si preannuncia teso, la responsabilità del Video Assistant Referee (VAR) sarà di Pezzuto, assistito all’AVAR da Aureliano.

