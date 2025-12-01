Sabatini e l'analisi sul Milan dopo la vittoria contro la Lazio. Dal miracolo di Maignan all'importanza di Rabiot. E su Leao...

Sabatini parla così del Milan dopo la vittoria contro la Lazio. Dalle parate di Maignan alla solidità di Rabiot. Le sue parole

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria per 1-0 del Milan di Max Allegri contro la Lazio, esprimendo grande apprezzamento per il momento della squadra. Sabatini ha sottolineato che, al di là del singolo «miracolo» di Maignan, la prestazione complessiva del Milan poggia su diversi pilastri: Leao nel ruolo di centravanti, la determinazione di Modric e Rabiot a centrocampo, e una ritrovata solidità difensiva. In particolare, il giornalista ha esaltato l’azione che ha portato al gol decisivo: una rete costruita con quattro passaggi di prima intenzione che, secondo Sabatini, «se la fa una squadra di Guardiola ne parlavamo per tanto tempo», evidenziando la qualità della manovra.

Il cambiamento di ruolo di Leao è stato un elemento centrale nella discussione, con Sabatini che ha cercato di definirne i limiti e le potenzialità specifiche.

Sabatini: Leao, Prima Punta Sì, Ma con le Sue Caratteristiche

Riguardo a Leao, Sabatini ha confermato che il portoghese può ricoprire il ruolo di prima punta sotto la gestione dell’Milan Allegri, ma deve farlo mantenendo le sue peculiarità. Egli è un attaccante che eccelle nell’attacco della profondità, sfruttando la sua velocità e tecnica. Tuttavia, Sabatini ha chiarito che Leao non possiede ancora le caratteristiche del classico centravanti di manovra, utile quando la squadra è sotto pressione: «Leao non sa tenere palla e far salire la squadra», ha concluso, identificando il limite del giocatore nel nuovo ruolo.