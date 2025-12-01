Mercato Milan, l’infortunio di Vlahovic anticipa il suo addio? La situazione in casa Juventus

Mercato Milan, l’infortunio di Vlahovic è una brutta tegola per la Juventus di Spalletti. Questo favorisce i piani dei rossoneri? Il punto

L’infortunio di Dusan Vlahovic, che costringerà la Juventus a rinunciare al serbo per un periodo prolungato, rappresenta senza dubbio un duro colpo sportivo. Tuttavia, come evidenziato da Tuttosport, l’assenza forzata potrebbe avere un risvolto positivo sul fronte mercato. Il problema fisico del giocatore potrebbe infatti allontanare l’interesse di top club come Bayern Monaco, Barcellona e Milan, offrendo così ai bianconeri una finestra per tentare un ultimo approccio per il rinnovo. La Juventus spera di poterlo fare alle cifre che da tempo aveva in mente, anche se i margini di manovra devono ancora essere definiti.

Nonostante questa remota speranza di mercato, la società avrebbe naturalmente preferito vedere Dusan Vlahovic in campo, al centro del progetto tecnico.

Mercato Milan, Vlahovic sfuma anche a gennaio?

Indipendentemente dalle dinamiche di mercato, l’infortunio ha definitivamente spento ogni speculazione su un addio anticipato a gennaio, che, in ogni caso, non era previsto nei piani della dirigenza. Il classe 2000 sta dimostrando un profilo professionale esemplare, impegnandosi costantemente in allenamento, sostenendo i compagni con parole positive e offrendo prestazioni di alto livello quando chiamato in causa. Dusan Vlahovic si conferma un elemento centrale per la Juventus, un leader e un trascinatore per una squadra che è ancora alla ricerca della sua piena convinzione.