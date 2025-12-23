Vernazza analizza così il Milan: da Allegri all’arrivo di Fullkrug. Le parole del giornalista

Vernazza, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Allegri dopo la Supercoppa. E sull’arrivo di Fullkrug…

Il recente ridimensionamento subito in Supercoppa, dove il Milan è uscito sconfitto nettamente in semifinale, impone una riflessione profonda sul prosieguo della stagione. Come analizzato da Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, l’eliminazione dalle coppe non deve essere vissuta come un fallimento totale, ma come l’occasione per concentrare ogni energia sul campionato. I rossoneri godono ora del “vantaggio dell’impegno unico”, una condizione atletica e mentale che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al titolo.

Secondo il giornalista, limitarsi a lottare per un posto nella prossima Champions League sarebbe un “errore imperdonabile”. Una mentalità conservativa rischierebbe di condannare il club a un’altra anonima annata di transizione, sprecando il potenziale di una rosa che non ha più distrazioni infrasettimanali. La dirigenza ha tracciato una rotta chiara e ora spetta alla squadra dimostrare di poter reggere il ritmo delle prime della classe con continuità e determinazione.

Vernazza, L’effetto Füllkrug sulla gestione di Allegri

L’arrivo di Niclas Füllkrug cambia radicalmente le prospettive tattiche e le responsabilità di Massimiliano Allegri. L’attaccante tedesco, descritto come un “colosso da un metro e novanta”, rappresenta quella tipologia di centravanti fisico che mancava nell’arsenale del Diavolo. Con un innesto di tale peso specifico, l’allenatore è ora obbligato a puntare al massimo obiettivo. La presenza di un finalizzatore d’area così strutturato toglie ogni alibi: il Milan ha le carte in regola per lottare per lo Scudetto fino alla fine.